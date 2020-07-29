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AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 29.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:“Kültür değerlerimizin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyan mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemizle birlikte tüm İslam Âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Kültür değerlerimizin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyan mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemizle birlikte tüm İslam Âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve kardeşlik değerleri ile yoğrulmuş, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileri olarak inanıyorum ki bu bayramda da hoşgörünün pekiştiği, olumlu ilişkilerimizin arttığı, geleceğe dair ümitlerimizin yeşerdiği güzel günleri birlikte geçireceğiz. Bu duygularla, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyor, başta üniversitemizin akademik, idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, Ağrılı vatandaşlarımızın ve bütün İslâm Âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

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