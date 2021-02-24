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AİÇÜ’de iki yeni doktora programı açıldı

24.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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AİÇÜ’de iki yeni doktora programı açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde iki yeni doktora programı açıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde iki yeni doktora programı açıldı. Açılan programlara ilk öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak.
Son yıllarda gösterdiği gelişimle ülkemizin ve dünyanın önemli üniversiteleri arasına giren AİÇÜ’de Lisanüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalında Matematik Doktora Programı ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı açıldı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966’ncı sıraya yükselerek ilk kez 3 bin üniversite içerisine giren AİÇÜ’nün önlisans, lisans ve yüksek lisansın yanı sıra açılan doktora programları ile evrensel bilime yaptığı katkının daha ileri noktalara taşınacağını söyledi.

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