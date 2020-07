AİÇÜ’ye ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’de yoğun ilgi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için dijital ortamda düzenlediği ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda açtığı standa, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikleri sanal ortama taşıyan YÖK’ün 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye 190 üniversite katıldı.

Üç gün boyunca devam eden sanal fuarda AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un selamlama konuşmasının ardından, Türkçe ve İngilizce hazırlanmış tanıtım videoları ve broşürlerinin yer aldığı standı ziyaret eden öğrenciler, üniversitenin akademik ve fiziki imkânları, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, uluslararası ve ulusal işbirlikler ve elde edilen başarılar, Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), uzaktan eğitim ve şehir hayatıyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Rektör Karabulut, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle tanıtım fuarlarının sanal ortama taşındığını, bu kapsamda YÖK tarafından gerçekleştirilen ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na farklı ülkelerden katılan öğrencilerin, üniversitenin standına gösterdikleri ilginin yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.