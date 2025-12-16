Rıdvan Dilmen'den net transfer mesajı! "Yüzde 1 milyon alınacak" dedi, o yıldızları telaffuz etti: Lewandowski, Sörloth...

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio'nun golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Sports Digitale ekranlarında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hem sahadaki oyunu hem de ocak ayı transfer harekatını değerlendirdi.

"MANŞETİM ŞU: OYUNU DEĞİŞTİRDİ, OYUNCULARI DEĞİL"

Teknik direktör Tedesco'nun ligi ve takımı tanıdıkça hatalarından döndüğünü belirten Dilmen, Fenerbahçe'nin yükselişini şu sözlerle özetledi:

"Tedesco yeni bir ülke, yeni bir ligde takımı tanımaya çalışıyor. Her geçen hafta hatasından dönebiliyor. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Fenerbahçe manşetim şu: Oyunu değiştirdi, oyuncuları değil. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri oynatıyor."

TRANSFERDE "YÜZDE 1 MİLYON" İDDİASI!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arası transfer stratejisi hakkında da çok net konuştu. Fred'in performansına rağmen orta sahaya takviye yapılacağını belirten usta yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer felsefesi değişecek. Bütçeler çok önemli. Lewandowski tamam, kim hayır der? Sörloth'a kim hayır der? Ama bütçeler de lazım. Şimdi kafasında 8 numara transferi, Fred'in performansından dolayı biraz yumuşadı gibi. Ama yüzde bir milyon o bölgeye oyuncu alınacak gibi gözüküyor."

"NİSAN AYINI GÖRÜRÜZ"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceği hakkında da umutlu konuşan Dilmen, "Avrupa kupalarında inşallah Fenerbahçe nisanı görecek en az. Kupa trafiği de başlıyor, kadro derinliği önemli" dedi.