AIDS ile müdacele ettiği söylenen Fehmi Dalsaldı'dan esprili paylaşım! "Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.



"ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞUM İÇİN CANIM İNCİR REÇELİ ÇEKTİ"

Gullüm Show'un Azize'si Fehmi Dalsaldı , "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum." ifadelerini kullandı.



HASTALIK HABERLERİNİ YALANLADI!

"Son 24 saattir hakkımda çıkan AIDS hastalığı ile yoğun bakımda ölümle mücadele ediyor başlıklı haberleri, başta değerli yakınlarımı , sevenlerimi çok üzmüştür.



Bir komedyen olarak kendi mizahımla cevabını verdim sayıyorum kendimi. Asparagas bir haber böyle hiciv edilir. Arayan, soran benim için endişelenen sevenlerime bir kez daha sevgiler ve teşekkürler.



Ben iddia edildiği gibi hasta değilim. Hasta olan yüksek ahlak eksikliği. İnsan hakları ve hukunun her şeyden üstün olduğunun farkında olmayanlardır.

Benim hukuka güvenim tamdır. Gereken tüm hukuki yollara başvurulacak. Benden önce sevenlerimin üzülmesine sebep olan herkesten hesap sorulacak." dedi.



