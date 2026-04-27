Survivor'da kim elendi? Seren Ay diskalifiye oldu mu?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de finale doğru gerilim zirveye çıktı. Dominik’te yaşanan tartışmaların ardından Seren Ay Çetin için acil durum konseyi toplanırken, özellikle Lina ile yaşadığı kavga sonrası gözler Acun Ilıcalı’nın vereceği karara çevrildi. Son bölümde açıklanan kritik karar, izleyicileri şaşkına çevirirken “Seren Ay elendi mi, diskalifiye mi oldu?” soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.

SURVİVOR SEREN AY NEDEN DİSKALİFYE EDİLDİ?

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, 26 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacı Lina ile yaşadığı kavgadan sonra diskalifiye oldu.

Seren Ay daha önce de yarışmacılarla yaşadığı kavgalar yüzünden uyarı almıştı. Ilıcalı, ada düzeninin bozulması ve yarışmacı güvenliğinin tehlikeye girmesi gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu. Acun Ilıcalı yarışmacıyla konuşurken "Her şeye bahanen var" diyerek sinirlendi.

Ancak sosyal medyada bu karar sonrası ortalık karıştı. Seyircilerin bir kısmı Seren Ay'a haksızlık yapıldığını ifade ederek "Hak etmedi", "Bu karar haksızlık Lina da gitmeliydi" yorumları yağdı. Bir kısım ise "Çok bile kaldınız" diyerek kararı destekledi.