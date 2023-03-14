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Aile 2. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

14.03.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi 2. bölüm heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen Aile dizisi, seyircilerin beğenisini aldı. Dizide, Serenay Sarıkaya; Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan rolünü canlandırıyor. 14 Mart Salı günü Aile dizisinin yeni bölümü sorgulanmaya başladı. Peki, Aile 2. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı?

Aile 2. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi yeni bölüm bilgisi ve son bölüm özeti...

AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanacak. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak

aile yeni bölüm - 2. bölüm

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile'nin 1. Bölümünde; Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ

AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 2. bölümünde, Devin’in Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!” dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor. Aslan ve Devin’in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

aile 2. bölümde yaşanacaklar

Aslan'ın, 'sen benim için önemlisin o yüzden senin üzülmeni istemiyorum' sözlerinin ardından Devin sinirlenerek 'Sen kimsin beni üzeceksin?' dedi. Bunun üzerine çiftin arasında gerilim yaşandı.

Aslan'ın annesinin devin hakkında olumsuz konuçmalarının ardından ipler gerilir.

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aile Kıvanç Tatlıtuğ ele

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