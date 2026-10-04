4 Ekim Pazar akşamı TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri 4 Ekim Pazar akşamı ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Haftanın son akşamında dizi, yarışma ve sinema keyfi yaşanırken özellikle “Bu akşam TV’de ne var?” ve “4 Ekim Pazar hangi diziler var?” soruları gündemde. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in prime time yayın akışı belli oldu. İşte 4 Ekim Pazar akşamı TV’de yayınlanacak yapımlar ve saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...

01:45 - 04:25 Taşacak Bu Deniz

04:25 - 05:20 Turgay Başyayla ile...

05:20 - 08:25 Kalk Gidelim

08:25 - 11:45 Gönül Dağı

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 17:30 Taşacak Bu Deniz

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Uzak Şehir

02:30 - 04:15 Katakulli

04:15 - 05:15 Müzik Arası

05:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 16:30 Güller ve Günahlar

16:30 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17

NOW Yayın Akışı

01:45 - 04:15 Halef

04:15 - 05:15 İnadına Aşk

05:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:00 Merve Yıldırım İle...

13:00 - 16:00 Anne Yarısı

16:00 - 19:00 Ömür Usta

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 23:15 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 - 04:00 Sevdan Bir Ateş

04:00 - 07:00 Fatma Bacı

07:00 - 10:00 Sevdan Bir Ateş

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 15:00 Şaşkın Damat

15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:00 Son Hesaplaşma

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 04:00 Başkalarının Hayatı

04:00 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları

06:00 - 08:00 İki Aile

08:00 - 09:30 Sevdiğim Sensin

09:30 - 11:00 Yüksek Sosyete

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Çirkin

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Altı Üstü İstanbul

03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer

05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 15:30 Mercan Köşk

15:30 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı