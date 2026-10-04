4 Ekim Pazar akşamı TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri 4 Ekim Pazar akşamı ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Haftanın son akşamında dizi, yarışma ve sinema keyfi yaşanırken özellikle “Bu akşam TV’de ne var?” ve “4 Ekim Pazar hangi diziler var?” soruları gündemde. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in prime time yayın akışı belli oldu. İşte 4 Ekim Pazar akşamı TV’de yayınlanacak yapımlar ve saatleri...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:45 - 04:25 Taşacak Bu Deniz
- 04:25 - 05:20 Turgay Başyayla ile...
- 05:20 - 08:25 Kalk Gidelim
- 08:25 - 11:45 Gönül Dağı
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Uzak Şehir
- 02:30 - 04:15 Katakulli
- 04:15 - 05:15 Müzik Arası
- 05:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 16:30 Güller ve Günahlar
- 16:30 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Daha 17
NOW Yayın Akışı
- 01:45 - 04:15 Halef
- 04:15 - 05:15 İnadına Aşk
- 05:15 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 13:00 Merve Yıldırım İle...
- 13:00 - 16:00 Anne Yarısı
- 16:00 - 19:00 Ömür Usta
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 23:15 Ömür Usta
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 - 04:00 Sevdan Bir Ateş
- 04:00 - 07:00 Fatma Bacı
- 07:00 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Şaşkın Damat
- 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:00 Son Hesaplaşma
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 04:00 Başkalarının Hayatı
- 04:00 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 06:00 - 08:00 İki Aile
- 08:00 - 09:30 Sevdiğim Sensin
- 09:30 - 11:00 Yüksek Sosyete
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Çirkin
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Altı Üstü İstanbul
- 03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer
- 05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:30 Mercan Köşk
- 15:30 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye