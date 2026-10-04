Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı affetmedi! Eski sevgiliye destek gelince...

Halef dizisinin başrolü Biran Damla Yılmaz bir süredir eski sevgilisinin iddialarıyla gündemdeydi. Oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Yılmaz hakkında iddialarda bulunmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, kendisini terk eden Yılmaz’ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği söylemişti. İddiaları reddeden Biran Damla Yılmaz eski sevgilisiyle davalık oldu.

Bu süreçte Halef'te geçtiğimiz sezon birlikte rol aldığı Aybüke Pusat ise Abdurrahman Aydın'ın yeni girdiği işin reklamını yaptı. Aybüke Pusat ve sevgilisi Furkan Andıç'ın bu hamlesini gören Biran Damla Yılmaz harekete geçti.

Kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettiği eski sevgilisinin reklamının yapılması sonrası Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı.

Konu sosyal medyada da gündeme geldi. X'te Yılmaz'a destek mesajları geldi.