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Aile 4. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

28.03.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi 4. bölümü dizi severler tarafından merakla beklenmeye başladı. 7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan Aile dizisi, seyircilerin beğenisini toplamayı başarmış durumda. Dizide, Serenay Sarıkaya; Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan rolünü canlandırıyor. 28 Mart Salı günü Aile dizisinin yeni bölümü sorgulanmaya başladı. Peki, Aile 4. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı?

Aile 4. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi yeni bölüm hakkındaki detaylar ve son bölümün özeti...

AİLE DİZİSİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam (28 Mart Salı) saat 20:00'de yayınlanacak.

aile 4. bölümm

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile'nin 3. Bölümünde: Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder. Aslan’ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmaktır. Kaza geçiren Aysel’e, Cihan’dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la aynı masaya oturmak zorunda kalır. Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan’la geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan’ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin’i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin’in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.

aile 3. bölüm

AİLE DİZİSİ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 4. Bölümünde: Evlilik sözleşmesini gören Devin’in öfkesine hakim olmakta zorlandığı tanıtımda Aslan ve Devin arasındaki gerilim tırmanıyor.

Aile dizisi dördüncü bölüm

Aslan’ın “O Cihan Efendi Devin’in yakınında yöresinde dolaşamaz” sözleri dikkat çekerken Cihan yeniden Devin’in ofisine gidiyor. Devin’in Cihan’a söylediği ‘Annen seni sevsin diye ölmeye bile razısın sen’ cümlesi tanıtıma damga vururken, Devin’in ofisine gelen Aslan’ın Cihan’la karşılaşıp karşılaşmayacağı yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

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Show TV Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile ele

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