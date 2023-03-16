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Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi nerede çekildi? İşte Gülse Birsel imzalı filmin konusu ve oyuncuları

16.03.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Arasında filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. 2017 yapımlı olan film, Gülse Birsel imzası taşıyor. Filmin Star TV yayın akışında yer almasıyla birlikte araştırmalar hızlandı. Peki Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi nerede çekildi? İşte Gülse Birsel imzalı filmin konusu ve oyuncuları

Aile Arasında filmi izleyiciler tarafından merak edildi. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak olan Aile Arasında filminde Demet Evgar, Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut ve Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri de merak edilen konulardan oldu. İşte Gülse Birsel imzalı Aile Arasında filminin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

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AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Ozan Açıktan'ın yönetmenliği üstlendiği Aile Arasında oyuncuları Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Su Kutlu, Ayta Sözeri, Deniz Hamzaoğlu gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

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AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yapımı Aile Arasında filmini, Gülse Birsel tarafından 3-4 ayda yazıldı. Filmin çekimleri İstanbul Silivri'de gerçekleştirildi. Film Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede gösterildi ve milyonlar tarafından izlendi.

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