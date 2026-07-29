MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız'a yorum yağdı

Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu bu akşam sekizinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi bir fragman daha yayınlandı. Dizi takipçileri Özge Yağız'a yorum yağdırdı.

Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız'a yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu” bu akşam sekizinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yeni bir fragman daha yayınlandı. Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragmanı kısa sürede gündem olurken dizi takipçileri başrol Özge Yağız'a adeta yorum yağdırdı.

Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız a yorum yağdı 1

Özge Yağız için sosyal medyada; 'makyajı hiç olmamış', 'çamur gibi makyaj yapıyorlar', 'makyaj yüzünden güzelliği kayboluyor' gibi yorumlar yapıldı.

**DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı "Doğanın Kanunu"nun sekizinci bölümünün konusu ise şöyle;

Doğa ve Yaman’ın rehin tutulması, Hulusi’nin geçmişinden gelen eski bir hesaplaşmanın kapısını aralarken ikili, kendilerini giderek büyüyen bir tehlikenin içinde bulur.

Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız a yorum yağdı 2

Yaman’ın, Doğa’yı korumaya çalışırken denize düşmesi ve Doğa’nın hiç düşünmeden peşinden atlaması, aralarındaki ilişkiyi de bambaşka bir noktaya taşır. Çiftliğe döndüklerinde Yaman, Doğa’ya yeni sorumluluklar verirken aile içindeki kırgınlıklar giderek büyür.

Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız a yorum yağdı 3

Nesrin’in, Saffet’i hisselerini satmaya ikna ederek Mert’le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.

Beğeniyle takip edilen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümün ardından TT oldu! Herkes senariste seslendiYeni bölümün ardından TT oldu! Herkes senariste seslendi
Ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi Ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi

Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Özge Yağız Doğanın Kanunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Etiketlerde fiyat farkı dikkat çeken boyutta: 'Rafta bırakmalı' uyarısı

Etiketlerde fiyat farkı dikkat çeken boyutta: 'Rafta bırakmalı' uyarısı

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.