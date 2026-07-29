Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragman yayınlandı! Başrol Özge Yağız'a yorum yağdı

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu” bu akşam sekizinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yeni bir fragman daha yayınlandı. Doğanın Kanunu 8. Bölüm 3. fragmanı kısa sürede gündem olurken dizi takipçileri başrol Özge Yağız'a adeta yorum yağdırdı.

Özge Yağız için sosyal medyada; 'makyajı hiç olmamış', 'çamur gibi makyaj yapıyorlar', 'makyaj yüzünden güzelliği kayboluyor' gibi yorumlar yapıldı.

**DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Doğanın Kanunu 8. Bölüm | 3. Tanıtım



"Etkilenirim diye korkuyorsun sen." 👀🤭#DoğanınKanunu yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de STAR'da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/vHC54aVlNU — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) July 29, 2026

DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı "Doğanın Kanunu"nun sekizinci bölümünün konusu ise şöyle;

Doğa ve Yaman’ın rehin tutulması, Hulusi’nin geçmişinden gelen eski bir hesaplaşmanın kapısını aralarken ikili, kendilerini giderek büyüyen bir tehlikenin içinde bulur.

Yaman’ın, Doğa’yı korumaya çalışırken denize düşmesi ve Doğa’nın hiç düşünmeden peşinden atlaması, aralarındaki ilişkiyi de bambaşka bir noktaya taşır. Çiftliğe döndüklerinde Yaman, Doğa’ya yeni sorumluluklar verirken aile içindeki kırgınlıklar giderek büyür.

Nesrin’in, Saffet’i hisselerini satmaya ikna ederek Mert’le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.

Beğeniyle takip edilen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.