Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin"

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mesut Can Tomay yeni bir açıklamada bulundu.

"BENİ BÖYLE BİR HABERİN İÇİNDE GÖRMENİZİ İSTEMEZDİM"

Tomay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni severek takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim.

Hakkınızı helal edin. Yakında bir yerlerde görüşür, dertleşiriz."

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞTI

Tomay, oturduğu rezidansta uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edilmişti.

Mesut Can Tomay, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

2 Haziran 1999 doğumlu olan Mesut Can Tomay, Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında 13 yaşında iken Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak başlayan Tomay, 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı.

Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.