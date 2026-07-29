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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin"

Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonları kapsamında sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomat geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sipariş ettiği 9.5 gram uyuşturucu maddeyi rezidansında sakladığı ortaya çıkan Tomay'dan olay sonrası açıklama geldi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin"
Mynet

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mesut Can Tomay yeni bir açıklamada bulundu.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin" 1

"BENİ BÖYLE BİR HABERİN İÇİNDE GÖRMENİZİ İSTEMEZDİM"

Tomay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni severek takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim.

Hakkınızı helal edin. Yakında bir yerlerde görüşür, dertleşiriz."

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin" 2

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞTI

Tomay, oturduğu rezidansta uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edilmişti.

Mesut Can Tomay, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kalmıştı! Mesut Can Tomay: "Hakkınızı helal edin" 3

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

2 Haziran 1999 doğumlu olan Mesut Can Tomay, Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında 13 yaşında iken Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak başlayan Tomay, 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı.

Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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