AİLE ARASINDA OYUNCULARI VE KONUSU: Gülse Birsel'in Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu Aile Arasında filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2017 yılı yapımlı olan filmin senaryosu Gülse Birsel'e ait. İşte Aile Arasında filmi konusu, oyuncuları ve 9 Temmuz Star TV yayın akışı...

AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi

Ünal Yeter - Okan

AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

9 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

20:00 Aile Arasında

