AİLE ARASINDA OYUNCULARI VE KONUSU: Gülse Birsel'in Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu Aile Arasında filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2017 yılı yapımlı olan filmin senaryosu Gülse Birsel'e ait. İşte Aile Arasında filmi konusu, oyuncuları ve 9 Temmuz Star TV yayın akışı...
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Selahattin Aladağ
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
Başrollerini Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
20:00 Aile Arasında