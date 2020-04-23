YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şehit ve gazi çocuklarına hediye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şehit ve gazi çocuklarına hediye

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şehit ve gazi çocuklarına hediye

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit ve gazi çocuklarının bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ekip, 2016'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Gazi Mücahit Çakır ve kızı Şüheda'yı ziyaret ederek hediye verdi.

Ekip daha sonra 2005'te Tunceli'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Jandarma Komando Uzman Çavuş Halil Öneri'nin kızı Huriye Beyza ve eşinin evine ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da şehit olan Polis Memuru Sıdkı Kara’nın kızı Zeynep, Şehit İnfaz Koruma Memuru Alican Akakça'nın kızı İldeniz de ziyaret edilen şehit çocukları arasında yer aldı.

Ekipler, Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz'ün kızı Elif İkra ve oğlu Ahmet, Şehit Ragıp As’ın kızı Şevval İrem, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Us’un kızı İrem, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un kızı Ceylin ile ailelerini de ziyaret ederek Bakanlıkça gönderilen hediyeleri onlara takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyalBağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Asker Gazi Hediye Polis Şehit ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Denizli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:11
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:53
Yatsı
21:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Emel Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pamukkale'de sessizlik hakim

Pamukkale'de sessizlik hakim

Başkan Doğan ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı yaptı

Başkan Doğan ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı yaptı

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Tarlada Iki Sevgilinin Av Tüfeğiyle Vurulmuş Cesedi Bulundu

Tarlada Iki Sevgilinin Av Tüfeğiyle Vurulmuş Cesedi Bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.