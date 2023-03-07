Aile dizisi 1.bölüm tek parça İZLE! Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm fragmanı

Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Emel Göksu gibi ünlü isimler bulunan Aile dizisi, bu akşam yayın hayatına start veriyor. İlk bölümü ile ekrana gelecek dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Uzun süredir televizyon ekranlarında olmayan Serenay Sarıkaya, bu dizi ile ekrana dönüş yapıyor. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler'li Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aile dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Merakla beklenen dizi, Show TV'de yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi, Ay Yapım imzasını taşıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Aile dizisinin özgün senaryosu ise Hakan Bonomo'ya ait. Dizi, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI

Aile dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanı oldukça büyük ilgi gördü. Kadrosundaki güçlü isimlerin takipçileri Aile 1. bölüm izleme ekranını araştırıyor.

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 3. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN



