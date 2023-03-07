MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aile dizisi 1.bölüm tek parça İZLE! Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm fragmanı

Aile dizisi 1.bölüm tek parça İZLE! Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm fragmanı

07.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi duyurulduğu günden beri oldukça sıkı takip ediliyor. Aile dizisi ilk bölümü hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak izleyiciler merak ediyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ ve '9 yıl sonra televizyonda bir proje yaptığını' söyleyen Serenay Sarıkaya'yı kadrosunda bulunduran dizi yoğun bir ilgi görüyor. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm fragmanı...

Aile dizisi 1.bölüm tek parça İZLE! Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm fragmanı

Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Emel Göksu gibi ünlü isimler bulunan Aile dizisi, bu akşam yayın hayatına start veriyor. İlk bölümü ile ekrana gelecek dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Uzun süredir televizyon ekranlarında olmayan Serenay Sarıkaya, bu dizi ile ekrana dönüş yapıyor. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler'li Aile dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

0x0-aile-dizisi-ne-zaman-basliyor-aile-dizisi-konusu-ve-oyunculari-1677487352393 (1)

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aile dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Merakla beklenen dizi, Show TV'de yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi, Ay Yapım imzasını taşıyor.

aile-dizisi-ne-zaman-saat-kacta-aile-dizisi-uyarlama-mi-gercek-hayat-hikayes-mi-aile-dizisi-ilk-bolum-yayinlandi-mi

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Aile dizisinin özgün senaryosu ise Hakan Bonomo'ya ait. Dizi, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI

Aile dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanı oldukça büyük ilgi gördü. Kadrosundaki güçlü isimlerin takipçileri Aile 1. bölüm izleme ekranını araştırıyor.

0x0-aile-dizisi-ne-zaman-basliyor-aile-dizisi-konusu-ve-oyunculari-1677487348279

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 3. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!
İnternete özel ateşli sahneler sosyal medyayı ikiye böldü! "Çok kötü..."İnternete özel ateşli sahneler sosyal medyayı ikiye böldü! "Çok kötü..."
Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çektiOyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

En Çok Okunan Haberler

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.