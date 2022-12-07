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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile'de flaş değişiklik!

07.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aile dizisi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özge Özpirinçci geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’la “Aile” dizisinde oynayacağını açıklamıştı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Özpirinçci son anda kadro dışı bırakıldı. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile'de flaş değişiklik...

Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile'de flaş değişiklik!

Show Tv'nin yeni dizisi Aile için hazırlıklar devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. "Yakamoz S-245" dizisinden sonra "Aile" dizisinde de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan Özge Özpirinçci kadro dışı kaldı. Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapıldı.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanla beklenen aile dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

The Sopranos dizisinden uyarlanacak 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işleten Aslan karakterine hayat verecek. Özge Özpirinçci ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek.

Ancak dizinin oyuncu kadrosunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcı Kerem Çatay daha önce “Yakamoz S-245” dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi bir kez daha bir araya getirmekten vazgeçti.

serenay sarıkaya

Aile’deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya’nın olduğu öğrenildi.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Canan Ergüder

Yurdaer Okur

Emel Göksu

Yüsra Geyik

Nizam Namidar

Umutcan Ütebay

Muharrem Türkseven

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