Tüp bebek tedavisi sonuç verdi: Dilan Polat hamile!

Dilan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olacağını açıkladı. Hamilelik testini eşi Engin Polat ve çocuklarına sürprizle duyuran fenomenin paylaşımı gündem oldu.

Tüp bebek tedavisi sonuç verdi: Dilan Polat hamile!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Pozitif çıkan hamilelik testi sonucunu ailesine sürpriz bir şekilde açıklayan Polat’ın o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Uzun zamandır tüp bebek tedavisi gören Dilan Polat’ın geçtiğimiz hafta embriyo transferi gerçekleştirdiği öğrenildi. Bekleyişin ardından gelen pozitif sonuç, ailede büyük sevinç yarattı.

Fenomen isim, müjdeli haberi akşam yemeğinde küçük bir sürprizle paylaştı. Tatlı servisi yapıyormuş gibi davranan Polat, eşi Engin Polat ve çocuklarına hamilelik testini gösterdi.

Dilan Polat, testi yaptığı anlara dair çektiği videoyu da “Şu anı sizinle paylaşmak istedim” notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunuyor.

