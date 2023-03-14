MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. AİLE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte isimleri

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte isimleri

14.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Aile geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Reyting sıralamasına hızlı bir giriş yapan dizi salı akşamları yayınlanıyor. Aile oyuncuları arsaında Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolleri paylaşıyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte isimleri

Aile dizisi oyuncuları ve isimleri için araştırmalar hız kazandı. Show TV'de izleyici karşısına çıkan Aile salı akşamları yayınlanıyor. Heyecanla beklenilen dizinin ilk bölümünde İzmir uçağında Aslan ve Devin ilk kez karşı karşıya geldi. Aile oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya Devin karakterine, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karkaterine hayat veriyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

aile-oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan
Serenay Sarıkaya - Devin Akın
Nur Sürer - Hülya Soykan
Nejat İşler - Cihan Soykan
Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı
Levent Ülgen - İbrahim Soykan

aile-konusu

AİLE DİZİSİ KONUSU

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak?Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak?
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladıKızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı
Tepkiler sonrası RTÜK'ten flaş kararTepkiler sonrası RTÜK'ten flaş karar
Anahtar Kelimeler:
aile Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.