Daha 17'ye Deniz'in ikilemi damga vurdu!

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Daha 17 dizisinin ekrana gelen bu haftaki bölümünde de Teoman ile Aras arasındaki gerilim sürüyor.

Kardeşlik ve dostluk kavramlarının işlendiği dizide sırrın açığa çıkmasıyla Aras için işler daha da zorlaştı. Yeni yaşanan gelişmelerle birlikte Aras’ın kardeşini bu kaosun içinden yara almadan nasıl çıkaracağı hikayenin merkezine oturan sorulardan biri oldu.

Öte yandan Teoman’ın geçmişe yönelik bastırılmış hatıralarıyla yüzleşmek istememesi, zaman zaman kendi içinde yaşadığı gelgitler hikayedeki düğümü nerede ve ne zaman çözüleceğini öngörmeyi de zorlaştırıyor.

DENİZ GERÇEKLER VE DUYGULARI ARASINDA KALDI

Aras’ın Teoman’ın hayatında bir yer edinmeye çalışması kolay olmayacak gibi görünüyor. 19. bölümde yaşananlar hikayedeki gerilimin daha da yükselebileceğinin net sinyalini verirken, Teoman’la Deniz arasındaki duygusal yakınlaşma ve Deniz'in içsel hesaplaşmaları yeni bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

LEYLA SIRRI ÖĞRENİRSE NE OLACAK?

Öte yandan Aras ve Leyla cephesinde de duygusal bir yoğunluk hakim. Tansiyonun bir türlü düşmediği dizide, Leyla’nın gerçekleri öğrendikten sonra nasıl bir tepki vereceği de merak ediliyor.