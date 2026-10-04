MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Daha 17'ye Deniz'in ikilemi damga vurdu!

Daha 17'nin 19. bölümünde yaşananlar izleyenlere yine duygusal anlar yaşattı. Teoman'ın geçmiş ile yüzleşmesi Aras'ın da duygusal olarak yıpranmasına neden oluyor. Hakan'ın ölümünün ardından iki kardeş için farklı bir yöne giden hikayede bu bölüm Deniz'in duygusal ikilemi de sosyal medyaya yansıdı.

Daha 17'ye Deniz'in ikilemi damga vurdu!
Sariye Nur Dönmez

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Daha 17 dizisinin ekrana gelen bu haftaki bölümünde de Teoman ile Aras arasındaki gerilim sürüyor.

Daha 17 ye Deniz in ikilemi damga vurdu! 1

Kardeşlik ve dostluk kavramlarının işlendiği dizide sırrın açığa çıkmasıyla Aras için işler daha da zorlaştı. Yeni yaşanan gelişmelerle birlikte Aras’ın kardeşini bu kaosun içinden yara almadan nasıl çıkaracağı hikayenin merkezine oturan sorulardan biri oldu.

Daha 17 ye Deniz in ikilemi damga vurdu! 2

Öte yandan Teoman’ın geçmişe yönelik bastırılmış hatıralarıyla yüzleşmek istememesi, zaman zaman kendi içinde yaşadığı gelgitler hikayedeki düğümü nerede ve ne zaman çözüleceğini öngörmeyi de zorlaştırıyor.

DENİZ GERÇEKLER VE DUYGULARI ARASINDA KALDI

Aras’ın Teoman’ın hayatında bir yer edinmeye çalışması kolay olmayacak gibi görünüyor. 19. bölümde yaşananlar hikayedeki gerilimin daha da yükselebileceğinin net sinyalini verirken, Teoman’la Deniz arasındaki duygusal yakınlaşma ve Deniz'in içsel hesaplaşmaları yeni bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

LEYLA SIRRI ÖĞRENİRSE NE OLACAK?

Öte yandan Aras ve Leyla cephesinde de duygusal bir yoğunluk hakim. Tansiyonun bir türlü düşmediği dizide, Leyla’nın gerçekleri öğrendikten sonra nasıl bir tepki vereceği de merak ediliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçtiSeda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti
Görüntüler sonrası Mehmet Şef'in restoranına olay tepki!Görüntüler sonrası Mehmet Şef'in restoranına olay tepki!

Anahtar Kelimeler:
Kanal D Daha 17 dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Son dakika! Adana ve Osmaniye'de art arda depremler... Dakikalar içinde 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı

Son dakika! Adana ve Osmaniye'de art arda depremler... Dakikalar içinde 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.