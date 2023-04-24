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Aile dizisine bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı kadroya katılıyor

24.04.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları arasına Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan ünlü bir isim katılıyor.

Aile dizisine bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı kadroya katılıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Yüsra Geyik gibi ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasına Musa Uzunlar dahil oluyor.

Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı İskender karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu önümüzdeki haftalarda dizide yer alacak.

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Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Uzunlar'ın rol aldığı yapımlar arasında Fatmagül'ün Suçu Ne, Şubat, Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı ve Hayatımın Şansı da bulunuyor.

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64 yaşındaki ünlü isim en son Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin oyuncuları arasında yer aldı.

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