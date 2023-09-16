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Aile dizisine bomba transfer! Nejat İşler'in partneri bakın kim olacak

16.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisinin yeni sezonu için geri sayım heyecanı sürüyor. Salı akşamlarının sevilen dizisinin kadrosuna çok ünlü bir oyuncunun katıldığı ortaya çıktı.

Oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen diziye Selin Şekerci de katıldı.

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Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Devin’in avukatı Serap’ı canlandıracak olan Şekerci en son Kraliçe dizisinde rol almıştı.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Devin Akın’ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak.

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Dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan’ların marina açılışıyla başlayacak.

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