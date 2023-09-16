Aile dizisine bomba transfer! Nejat İşler'in partneri bakın kim olacak

Oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen diziye Selin Şekerci de katıldı.

Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Devin’in avukatı Serap’ı canlandıracak olan Şekerci en son Kraliçe dizisinde rol almıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Devin Akın’ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak.

Dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan’ların marina açılışıyla başlayacak.



