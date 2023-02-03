Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı! "Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın" Oyuncu kadrosu ünlüler geçidi!

Aile dizisi merakla bekleniyor. Show TV ekranlarında seyircilerle buluşması beklenen Aile dizisinde aksiyon ve aile ilişkileri konuları işlenecek. 2. fragmanı yayınlanan dizide hem yıldız oyuncu kadrosu hem de dizinin konusu dikkatleri çekiyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? İşte detaylar...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile dizisi 14 Şubat'ta Show TV ekranlarında yayınlanacak.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksü.



