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Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı! "Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın" Oyuncu kadrosu ünlüler geçidi!

03.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin ilk bölümü heyecanla beklenirken tanıtım da seyircilerin ilgisini çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aile dizisinin ikinci tanıtımında, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakterinin, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Derin'e, "Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın" dediği duyuluyor.

Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı! "Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın" Oyuncu kadrosu ünlüler geçidi!

Aile dizisi merakla bekleniyor. Show TV ekranlarında seyircilerle buluşması beklenen Aile dizisinde aksiyon ve aile ilişkileri konuları işlenecek. 2. fragmanı yayınlanan dizide hem yıldız oyuncu kadrosu hem de dizinin konusu dikkatleri çekiyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? İşte detaylar...

Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı!

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile dizisi 14 Şubat'ta Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı!

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Aile dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı!

AİLE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksü.


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