Müjdat Gezen rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı!

Gırgıriye’nin bu akşamki gösterisi öncesinde Müjdat Gezen ile seyirciler arasında tartışma yaşandı. Gezen yaptığı açıklamada "Madem o zaman ki şikayet var. Bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşananlar sonrasında Müjdat Gezen'in rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Gazeteci Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." dedi.

pic.twitter.com/65yUSeolFV — Uğur Dündar (@ugurdundarTV) April 21, 2026

"SEYİRCİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Dündar önceki paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu akşamki oyun elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. Büyük usta Müjdat Gezen'i hastanelik eden organizasyon düzensizliği nedeniyle seyircimizden özür diliyoruz. Yarınki oyunumuz oynanacak. Öbür gün de, bu akşam geri dönmek zorunda kalan seyircimizin karşısında olacağız."