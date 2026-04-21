MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Müjdat Gezen rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Müjdat Gezen, bugün düzenlenen programda yaşananlar sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı" dedi.

Müjdat Gezen rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı!
Recep Demircan

Gırgıriye’nin bu akşamki gösterisi öncesinde Müjdat Gezen ile seyirciler arasında tartışma yaşandı. Gezen yaptığı açıklamada "Madem o zaman ki şikayet var. Bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşananlar sonrasında Müjdat Gezen'in rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Gazeteci Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." dedi.

"SEYİRCİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Dündar önceki paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu akşamki oyun elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. Büyük usta Müjdat Gezen'i hastanelik eden organizasyon düzensizliği nedeniyle seyircimizden özür diliyoruz. Yarınki oyunumuz oynanacak. Öbür gün de, bu akşam geri dönmek zorunda kalan seyircimizin karşısında olacağız."

Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.