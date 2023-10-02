Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya karavan pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor.

Son olarak annesi Ümran Seyhan'ın komşusu da olan Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun arkadaşının ihaneti ve çıkan tüm haberleri doğruladı.

Magazinde bomba etkisi yaratan yasak aşk skandalının yankıları sürerken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan karavan pozu geldi. Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni yağdı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkekle fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca gizemli adam merak edilmişti.

Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı ve Ümran Seyhan'ın yanındaki kişinin, genç oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Ümran Seyhan'ın, Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost olduğu ortaya çıktı.

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına konuştu. Serpil Tosun, çıkan tüm iddiaların doğru olduğunu belirtti. Serpil Tosun, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.



