Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Kırmızı takımı için bakın ne kadar ödemiş

Şimdilerde başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan Sarıkaya güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerce 'Dünya yanarken ben' notu ile paylaştığı bir videosu ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin, uzun süre konuşulan bu videoda giydiği kırmızı takımın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu kırmızı pantolonu için 42 bin 250 TL, kırmızı ceketi içinse 6.750 TL ödemiş. Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedelini duyanlar inanamadı.

Dün akşam 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

30 farklı dalda ödülün dağıtıldığı gecede 'Yılın En İyi Dizi Çifti' ödülü Show TV'de yayınlanan Aile dizisindeki performanslarıyla Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya gitti.





