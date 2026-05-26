Teşkilat dizisinden kimler ayrılıyor? O iki isim yeni sezonda da var

“Teşkilat” dizisi, 7 Haziran’da ekrana gelecek olan 184. bölümüyle ekrana sezon arası verecek. Teşkilat dizisine kimler veda edecek?

TRT1’in Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizisi kanlı bir düğünle biterken Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer ekibe veda edecek.

Dizinin sadık seyircileri Korkut Sönmezay’a hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile Bahar’a hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın 7. Sezon hikâyesinde yer alıp almayacağını merak ediyordu.

Gelen son haberlere göre dizinin sevilen çifti Korkut ve Bahar’ın hikâyesi devam edecek.