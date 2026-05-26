Kanye West Türkiye tarihinin en kalabalık konserini verecek! 100 bin bilet satıldı

Kanye West, 30 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği dev konserle Türkiye’de tarihe geçmeye hazırlanıyor. Şimdiden 100 bin biletin satıldığı organizasyonda metro seferlerinin sabaha kadar sürmesi ve İBB’nin ücretsiz ulaşım desteği sağlaması planlanırken, konserde Travis Scott’ın da sahneye çıkabileceği iddiası heyecan yarattı.

ABD'li rapçi Kanye West, kariyerinin en kalabalık konserine 30 Mayıs'ta İstanbul'da çıkacak. Sahne adı 'Ye' olan 48 yaşındaki ünlü rapçinin cumartesi gecesi sahne alacağı konser için şimdiden 100 bin bilet satışı gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tribünlerin yanı sıra saha içerisinde de seyirciler için ek alanların oluşturulacağı konser, Türkiye'de en yüksek katılımın gerçekleştiği biletli etkinlik olarak tarihe geçecek.

KONSER SONRASI ULAŞIM ÜCRETSİZ

Etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla şehir ulaşım altyapısında da destek sağlanacak. Metro seferleri sabaha kadar devam etmesi planlanırken, konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verecek. Yetkililer, özellikle etkinlik alanına ulaşım ve çıkışlarda toplu taşıma kullanımının önceliklendirilmesini tavsiye ediyor.

TRAVİS SCOTT GELEBİLİR

Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision’ın kurucusu Erdem Karahan, hazırlıkların yüksek bir tempo ile sürdüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

