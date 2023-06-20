Aile'nin yıldızı Nejat İşler'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı çıktı

Show Tv'nin rekortmen dizisi Aile'de Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ , Yüsra Geyik, Nur Sürer ile aynı sahneleri paylaşan Nejat İşler, Cihan Soykan rolüne can veriyor. Özel hayatı da merak edilen Nejat İşler'in eski aşkı ortaya çıktı.

ESKİ AŞKI DA OYUNCU ÇIKTI

1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğan Nejat İşler'in oyunculuğunun yanında özel hayatı da dikkat çekiyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan oyuncu sayısız dizi ve filmde rol almıştır. Ünlü oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı isim meslektaşı çıktı.

Nejat İşler ile meslektaşı Berrak Tüzünataç 2009 - 2010 yılları arasında aşk yaşadı.

İddialara göre sık sık kavga eden çift, kıskançlık krizi nedeniyle yollarını tamamen ayırmıştı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Elveda Rumeli, Fi, Terzi gibi dizilerde rol almıştır.



