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Yeraltı'nın Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası kızının menajeri ve partneri hakkında suç duyurusunda bulundu! 10 yaş büyük isimle aşk yaşıyor

“Yeraltı” dizisinde Melek rolüne hayat veren 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yeraltı'nın Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası kızının menajeri ve partneri hakkında suç duyurusunda bulundu! 10 yaş büyük isimle aşk yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde "Melek" karakterine hayat veren 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, dikkat çeken iddialarla savcılığa başvurdu.

Baba Çiftçi, kızının aynı dizide rol alan Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu ifade ederek hem oyuncu hem de menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeraltı nın Melek i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası kızının menajeri ve partneri hakkında suç duyurusunda bulundu! 10 yaş büyük isimle aşk yaşıyor 1

'WHATSAPP MESAJLARINI GÖRDÜM'
İfade tutanağına göre Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını belirterek, WhatsApp yazışmalarında kızının kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla ilişki yaşadığına dair mesajlar gördüğünü iddia etti.

Yeraltı nın Melek i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası kızının menajeri ve partneri hakkında suç duyurusunda bulundu! 10 yaş büyük isimle aşk yaşıyor 2

Çiftçi, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederken, eşiyle evliliklerinin devam ettiğini ancak annenin yaşananlara tepki göstermediğini de belirtti.

'RIZAM ALINMADI'
Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre Ünal Çiftçi ifadesinde şunları söyledi:
Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz adındaki şahıstır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızamı almamıştır. Bu durum nedeniyle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim.”

Yeraltı nın Melek i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası kızının menajeri ve partneri hakkında suç duyurusunda bulundu! 10 yaş büyük isimle aşk yaşıyor 3

AÇIKLAMA YAYINLADI
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Hakan Çelebi sessizliğini korurken adı geçen OnTalent Menajerlik de resmi bir açıklama yayımladı. Şirket, henüz 17 yaşında olan Ülkü Hilal Çiftçi'nin özel hayatına ilişkin iddiaların kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirterek, genç oyuncunun mahremiyetinin, kişilik haklarının ve 'çocuğun üstün yararının' her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, basın ve sosyal medya kullanıcılarından da aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilirken, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği savunuldu. Şirket ayrıca kendileri hakkında ortaya atılan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin hukuki haklarını saklı tuttuklarını, önceliklerinin ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Yeraltı dizisi
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