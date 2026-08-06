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20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zara şimdi de üniversite öğrencisi oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı tam 20 kilo vererek diyeti bırakmış ve koruma programına geçmişti. Zara şimdi de ikinci üniversite açıklamasıyla dikkat çekti.

20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zara şimdi de üniversite öğrencisi oldu: Yeni mesleği şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Zara, son dönemde hem verdiği 20 kiloyla hem de iddialı sahne kostümleriyle gündemden düşmüyor. Uyguladığı disiplinli diyet programının ardından bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, yeni imajıyla da övgü dolu yorumlar alıyor.

Ünlü şarkıcı şimdi de eğitim hayatıyla gündeme geldi. İkinci üniversitesine devam ettiğini söyleyen 50 yaşındaki Zara, "İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum" dedi.

20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zara şimdi de üniversite öğrencisi oldu: Yeni mesleği şaşırttı 1

Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı düşünmediğini dile getiren Zara, çevresinden gelen taleplere de esprili bir dille yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zara şimdi de üniversite öğrencisi oldu: Yeni mesleği şaşırttı 2

Yoğun konser programına rağmen eğitimine ara vermediğini dile getiren Zara, alternatif tıp alanındaki öğrenimini tamamlamayı hedeflediğini, kariyerine ise müzik dünyasında devam edeceğini söyledi.

20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zara şimdi de üniversite öğrencisi oldu: Yeni mesleği şaşırttı 3

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Zara
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