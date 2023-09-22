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  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın bölüm başına kazandığı ücret dudak uçuklattı! Bakın ne kadar alıyor

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın bölüm başına kazandığı ücret dudak uçuklattı! Bakın ne kadar alıyor

22.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteri ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Serenay Sarıkaya'nın bölüm başına kazandığı ücret dudak uçuklattı. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Sarıkaya'nın haftalık kazancı bakın ne kadar...

Medcezir, Lale Devri, Fi gibi dizilerdeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Serenay Sarıkaya yeni dizisi Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Dizide Devin karakterine hayat veren Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni topluyor.

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31 yaşında olan güzel oyuncunun bölüm başına kazandığı ücret ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre salı akşamlarının sevilen dizisi Aile'de rol alan Serenay Sarıkaya 1,2 milyon lira kazanıyor.

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Dağıstanlı'nın açıkladığı ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim oldu.

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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Afra Saraçoğlu bölüm başına 500 bin TL, Mert Ramazan Demir ise 400 bin TL alıyor.

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Benim Adım Farah'ın başrollerinde yer alan Demet Özdemir 650 bin TL, Engin Akyürek de 650 bin TL ücret kazanıyor.

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