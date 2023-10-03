AİLE OYUNCULARI VE KONUSU! Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

Aile dizisi oyuncuları ve konusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncularının isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde olmak üzere şu şekilde;

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog ve eşidir.

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.

İpek Tenolcay - Neşe, Devin'in öz annesi.

Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.

Abdurrahman Yunusoğlu - Turgut, Aslan'ın adamı.

Ali Savaşçı - İskoç, Aslan'ın adamı.

Umutcan Ütebay - Ekrem (Eko), Aslan'ın adamı.

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.

Ozan Gözel - Ergun Akın, Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.

İpek Çiçek - Ceylan Soykan, Aslan'ın kız kardeşi.

Defne Piriçci - Zeynep, Leyla'nın kızı.

Gonca Yakut - Devin'in üvey annesi.

Ege Yordanlı - Can, Devin'in üvey kardeşi.

Musa Uzunlar - İlyas Koruzade, Serhat'ın babası.

Rüçhan Çalışkur - Kıymet Koruzade, İlyas'ın annesi.

Selin Şekerci - Serap Vural, Devin'in avukatı.

Ayda Aksel - Nedret, Aslan'ın halası.

Mine Kılıç

