MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. AİLE OYUNCULARI VE KONUSU! Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

AİLE OYUNCULARI VE KONUSU! Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

03.10.2023 18:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile oyuncuları ve konusu merak edildi. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi bir süredir sezon arasındaydı. 3 Ekim Salı akşamı ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam edecek olan Aile dizisi hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya başlandı. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Aile dizisi oyuncuları ve konusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

aile on dört

Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

aile 14. bölüm

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

aile 14

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncularının isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde olmak üzere şu şekilde;

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.
Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog ve eşidir.
Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.
Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.
Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.
Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.
İpek Tenolcay - Neşe, Devin'in öz annesi.
Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.
Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.
Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.
Abdurrahman Yunusoğlu - Turgut, Aslan'ın adamı.

aile 2. sezon

Ali Savaşçı - İskoç, Aslan'ın adamı.
Umutcan Ütebay - Ekrem (Eko), Aslan'ın adamı.
Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.
Ozan Gözel - Ergun Akın, Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.
İpek Çiçek - Ceylan Soykan, Aslan'ın kız kardeşi.
Defne Piriçci - Zeynep, Leyla'nın kızı.
Gonca Yakut - Devin'in üvey annesi.
Ege Yordanlı - Can, Devin'in üvey kardeşi.
Musa Uzunlar - İlyas Koruzade, Serhat'ın babası.
Rüçhan Çalışkur - Kıymet Koruzade, İlyas'ın annesi.
Selin Şekerci - Serap Vural, Devin'in avukatı.
Ayda Aksel - Nedret, Aslan'ın halası.
Mine Kılıç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken yaş günü paylaşımı: "Vaziyet alın!" Dikkat çeken yaş günü paylaşımı: "Vaziyet alın!"
Sokakta yarı çıplak yürüyordu! Açıklamaları gündem olduSokakta yarı çıplak yürüyordu! Açıklamaları gündem oldu
O sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"O sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile show tv canlı Oyuncu karakteri turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.