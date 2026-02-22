Entübe edilmişti: Ali Tutal hayatını kaybetti! Ali Tutal hastalığı neydi?

Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazınan, 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi projede yer alan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.
Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Ocak ayında entübe edilen sanatçıdan acı haber geldi.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ali Tutal geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirerek ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.
Diyarbakır doğumlu olan Ali Tutal, profesyonel oyunculuk kariyerine 1976 yılında çekilen "İzin" adlı sinema filmiyle başladı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir.
