MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Entübe edilmişti: Ali Tutal hayatını kaybetti! Ali Tutal hastalığı neydi?

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Tutal bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçen ay entübe edilen Ali Tutal'dan acı haber geldi. Ali Tutal'ın yaşı ve hastalığı araştırılmaya başlandı.

Entübe edilmişti: Ali Tutal hayatını kaybetti! Ali Tutal hastalığı neydi?

Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazınan, 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi projede yer alan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

Entübe edilmişti: Ali Tutal hayatını kaybetti! Ali Tutal hastalığı neydi? 1

ALİ TUTAL NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Ocak ayında entübe edilen sanatçıdan acı haber geldi.

Entübe edilmişti: Ali Tutal hayatını kaybetti! Ali Tutal hastalığı neydi? 2

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ali Tutal geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirerek ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ali Tutal, profesyonel oyunculuk kariyerine 1976 yılında çekilen "İzin" adlı sinema filmiyle başladı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragman heyecan yarattı! Şaşırtan kararFragman heyecan yarattı! Şaşırtan karar
Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattıFilozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Geniş Aile dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.