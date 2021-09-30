YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aile şirketlerinin salgın sonrası ilk hedefi "dijitalleşme"

Aile şirketlerinin salgın sonrası ilk hedefi "dijitalleşme"

30.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan: - "Salgın sonrası aile şirketlerinin önceliklerinde dijitalleşme öne çıkan ilk madde. Kovid-19 bize dijitalleşmeyi öğretti. İkinci konu da yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulması"

İZMİR (AA) - Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, salgın sonrası aile şirketlerinin önceliklerinde dijitalleşmenin öne çıkan ilk madde olduğunu söyledi.

Urhan, AA muhabirine, Türkiye'deki firmaların yüzde 97'sinin aile şirketi olduğunu belirtti.

Bu yüzden aile şirketlerinin ekonominin can damarı olduğunu ifade eden Urhan, TAİDER'in de "ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik" sloganıyla bu şirketleri geleceğe taşımayı amaçladığını vurguladı.

Dernek olarak yaptıkları bir ankette işletme sahiplerinin ortalama 25 yıl işin başında kaldığını belirlediklerine işaret eden Urhan, şöyle konuştu:

"Ortalama aile işletmelerinin ayakta kalması süreci de 27 yıl. Yani geçişlerde şirketlerin geneli kayboluyor. Bunun üzerinde çok duruyoruz. Aile işletmelerini sürdürülebilir kılacak uygulamalar var. Bunların en başında kurumsallaşma geliyor. Sadece kurumsallaşma da yeterli olmaz. Kurucu nesiller işi devretmeye zorlanıyor. Bırakmak ve bunu hazırlamak zorunda. İki tarafın da şirkete koyacağı avantajlar var. Biri geleneğe hakim, bilgi birikimi var. Genç olan taraf da teknolojiyi, geleceği, açılımları ve inovasyonu barındırıyor. Bunların harmanlanması bizin için çok önemli."

- İlk hedef dijitalleşme

Aile işletmelerinin salgın sürecinde çok hızlı hareket ettiğine dikkati çeken Urhan, "liderlik vasfı ve anında karar alabilme gücü" gibi unsurların avantajını kullandıklarını dile getirdi.

Aile şirketlerinin krizlere çok hızlı adapte olabilme şansları olduğunu anlatan Urhan, "Pandemide aile şirketleri başarılı bir sınav verdi. Salgın sürecinde yaptığımız bir araştırmada aile şirketlerinin finansal durumlarını 3 ay öncesiyle kıyaslandıklarında yüzde 42,5'i iyimser tablo çizmiş. Yüzde 41,1'i de önceki durumla aynı demiş. Yüzde 16 civarında da olumsuz etkilenen var. Salgın sonrası aile şirketlerinin önceliklerinde dijitalleşme öne çıkan ilk madde. Kovid-19 bize dijitalleşmeyi öğretti. İkinci konu da yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulması. Bu ikinin yanında bir de maliyet azaltma var." ifadelerini kullandı.

﻿

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
PARTNER"Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum""Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum"
28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

İzmir Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:07
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.