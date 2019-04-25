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Aile üyelerinin fotoğraflarını birleştirince...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Bir Fotoğrafçı, genlerimizin ne kadar inanılmaz olduğunu kanıtlamak için aile üyelerinin portrelerini birleştiriyor ve ortaya bu muazzam görüntüler çıkıyor.

Aile üyelerinin fotoğraflarını birleştirince...

Kendi yüzünüze daha yakından bakın, aynı anda hem geçmişi, hem de geleceği yansıtan bir ayna göreceksiniz. Genlerimiz işte tam olarak böyle çalışır - bizi tam olarak ebeveynlerimiz, büyükanne ve büyükbaba ve hatta kuzenler gibi gösterebilirler. Bu noktayı kanıtlamak için, Quebec, Kanada'da yaşayan bir fotoğrafçı Ulric Collette, aile üyelerini bir araya getirerek oluşturduğu yüzleri ve bu yüzlerdeki benzerliği gösteren bir dizi “genetik portreler” yarattı.

Bu görsellerdeki benzerlikler ağzınızı açık bırakacak...

1. Baba ve oğul: Denis, 53 ve William, 28

1

2. Kuzenler: Justine, 29 ve Ulric, 29

2

3. Anne ve kız: Julie, 61 ve Isabelle, 32

3

4. Kız kardeşler: Anne - Sophie, 19 ve Pascale, 16

4.

5. Abla - kardeş: Karine, 29 ve Dany, 25

5

6. Baba ve kız: Ismaelle, 10 ve Ulric, 32

6

7. Kız kardeşler: Isabelle, 32 ve Amelie, 33

7

8. Baba ve oğul: Claude, 54 ve Benoit, 23

8

9. Baba ve kız: Daniel, 60 ve Isabelle, 32

9

10. Abla - kardeş: Genevieve, 33 ve Jean-Michel, 30

10

11. Anne ve kız: Marie-Pier, 18 ve N'sira, 49

11

12. Erkek kardeşler: Loyd, 30 ve Jean-Philippe, 27

12

13. Anne ve kız: Sophea, 37 ve Sophal, 62

13

14. İkizler: Alex ve Sandrine, 20

14

15. Anne ve kız: Marie-Andree, 55 ve Claudette, 81

15

16. Erkek kardeşler: Mathieu, 26 ve Ulric, 29

16

17. Kuzenler: Ulric, 34 ve Justine, 34

17

18. Kız kardeşler: Elodie, 24 ve Audrey, 30

18

19. Baba ve kızı: Ham, 64 ve Sophea, 37

19

20. Abla-kardeş: Pascale, 45 ve David, 36

20

21. Erkek kardeşler: Eric, 39 ve Dany, 31

21

22. Anne ve kızı: Mireille, 37 ve Juliette, 14

22

23. Baba ve oğul: Nathan, 7 ve Ulric, 29

23

24. Anne ve oğul: Kristof, 19 ve Madined, 41

24

25. Büyükanne ve torun: Ginette, 61 ve Ismaelle, 12

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