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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu:

09.06.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı ölçüde saygıya, hizmete, ihtirama layıktır bizim gözümüzde. Onları bu kadim toprakların, bu güzel Anadolu coğrafyasının hak ettiği ve kültüründe, tarihinde sahip olduğu o büyük değere ulaştırmak için de elimizden geleni yapacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret ederek, burada şeref defterini imzaladı.

Vali Abdullah Erin'den makamında, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yanık, Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması"na katılmak üzere kente geldiğini ifade eden Yanık, kadınların el emeklerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret etti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den çalışmalar hakkında brifing aldı.

- "Bütün ülkemize yansıyacak bir ortak katma değeri hep beraber üreteceğiz"

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yanık, İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve partililerle görüştü.

Kuruluşundan bu yana AK Parti'de yer aldığını ve hali hazırda MKYK üyeliğini sürdürdüğünü anlatan Yanık, partinin her kademesinde görev almanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, kent bünyesindeki çalışmalara geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü desteği vereceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Olabilecek bütün emeği, çabayı ortaya koyarak Şanlıurfa'mızın potansiyelini daha çok ortaya çıkaracak, imkanlarını daha çok geliştirecek, bir gelecek inşasını hep beraber yapacağız. Hep beraber bu çabaya buradan başlayarak bütün ülkemize yansıyacak bir ortak katma değeri hep beraber üreteceğiz. Her birimiz yurttaş olarak, bakanlık olarak, yöneticiler olarak kendi durduğumuz yerin sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmekle sorumluyuz. 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı ölçüde saygıya, hizmete, ihtirama layıktır bizim gözümüzde. Onları bu kadim toprakların, bu güzel Anadolu coğrafyasının hak ettiği ve kültüründe, tarihinde sahip olduğu o büyük değere ulaştırmak için de elimizden geleni yapacağız."

Ziyaretler sırasında Bakan Yanık'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş eşlik etti.

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