Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de seçim koordinasyon merkezi açtı:

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, partisinin Kadirli seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışında, 14 Mayıs'taki seçimde Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.

Parti olarak bugüne kadar hiçbir seçime kolaylıkla giremediklerini aktaran Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız, genel başkanımız 2002'de siyaseten yasaktı. Parti yeni kurulmuş ve ne olacağı belli değil. Kazansak bile Sayın Erdoğan başbakan olamayacak. O günkü seçime göre başbakan olamayacak bir genel başkanımız var. Ama buna rağmen biz canımızı dişimize takarak adeta hiçbir zaaf göstermeden, kaybetmeyi asla düşünmeden çalıştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2011 seçimlerine "ordu göreve" pankartlarının gölgesinde girdiğini belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mitingler düzenlediler; İstanbul'da, Ankara'da, büyükşehirlerde. Pankartlar taşıyarak, vesayet sistemini yeniden önümüze çıkarmaya çalıştılar. Millet dedi ki 'seni yedirmem, yeter ki doğruyu yap, desteklemeye devam' dediler. Yine IMF'ye borcumuzu 2012'nin sonu 2013'ün başı itibarıyla tamamen ödedik. Hiçbir borç kalmadı. Milli gelir kişi başına 12 bin doların üzerine çıktı. Ne oldu? Gezi olaylarını çıkardılar. Gezi olaylarının ölçülebilen maliyeti 100 milyar dolardır. Bugün hala özgürlük diye pazarlıyorlar o terör hareketini, o kargaşayı. Onu da toparladık. Sonuçlarını ortadan kaldırdık. Ne oldu? 2013'te 17-25 Aralık operasyonlarıyla yargı eliyle bu millete operasyon çekmeye, siyaseti dizayn etmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşuyla onu da bertaraf ettik. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi... Hainlerin bir kısmı bu milletin üzerine kurşun yağdırdı. Bunu da bu millet bertaraf etti. Göğsünü siper ederek bertaraf etti. Biz bütün bu siyaset yolculuğunda sadece bir yere yaslandık AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak sadece bir yere yaslandık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kendini istinat ettiği tek bir nokta var; Allah'ın yardımı, milletin teveccühü."

"KİMSENİN AFERİNİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Bakan Yanık, bu milletin has evlatları, milli duruşu olan evlatları olarak kimseden "aferin" beklemediklerini vurgulayarak, "Biz sadece millete dayandık. Sadece milletin teveccühünü bekledik. Sadece milletin verdiği yetkiyi kullandık. Başka bir yerden yetki beklemedik. Başka bir yerden yetki almadık. Başka bir yerin yetkisine tenezzül etmedik, tamah etmedik, etmeyeceğiz. Yine millet var arkamızda. Yine Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasından millet yürüyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıllık yolculuğunun hizmet yolculuğu olduğunu ifade eden Yanık, savunma sanayisinde gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Yanık, doğal gaz keşfine değinerek, "Artık evlerde, iş yerlerinde kullanmaya başladık. 'Yapamazsınız' diyorlardı. 'Nerede bu doğal gaz, bizi kandırıyorlar, yok öyle bir şey' diyorlardı. Bir tanesi geçen diyor ki ‘Ya bu Rus gazı mı acaba, boruyla mı getirdiler?'. Allah'tan korkun ya. Gazı çıkardık. Şimdi artık kullanıma verdik. Bir sene de ocakta ve su ısıtmada kullanılacak doğal gaz bütün millete bedava. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"DEPREMZEDELERE 500 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremleri "dünyada örneği olmayan bir felaketi yaşadık" diye tanımlayan Yanık, şunları kaydetti:

"13,5 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. On bir ilimiz deprem bölgesi. Etkilenenlerle beraber saydığımızda 16, 17 ile çıkıyor. Osmaniye'miz de maalesef o deprem illerinden biri. Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerimiz maalesef çok kötü etkilendi. Afet o kadar büyük ki Osmaniye'de 1010 vatandaşımız hayatını kaybetti. Osmaniye nispeten hafif geçirdi diye düşünüyorum. Tek başına herhangi bir yerde olsa büyük afet. Böyle bir süreci yaşadık. Böyle bir süreci yaşadığımız halde devlet millet el ele şiarıyla çok hızlı bir biçimde organize olup deprem bölgelerimize hemen 48 saat içinde gerekli sosyal hizmetleri kurduk. Şimdi depremzede vatandaşların kalıcı konutlarının temeli atıldı ve inşallah 1 yılın sonunda yaklaşık 500 bin konut yapmış olacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Yanık ve diğer katılımcılar, kurdele keserek seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

