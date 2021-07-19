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  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki:

19.07.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

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