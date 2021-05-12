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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Engelliler Haftası mesajı:

12.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Engelli vatandaşlarımızın rahat, huzur içinde ve her türlü ayrımcılıktan uzak yaşamaları için politikalar geliştiriyoruz, gündelik hayata tam, eşit ve doğal katılım sağlayabilme hedefi doğrultusunda gayret sarf ediyoruz" - "Bu ülkenin her bir ferdiyle başarı hikayemizi birlikte yazacağız. Bir kişi dahi eksik olduğunda bunu hakkıyla gerçekleştiremeyeceğimizi biliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların rahat, huzur içinde ve her türlü ayrımcılıktan uzak yaşamaları için politikalar geliştirdiklerini belirterek, "Bu ülkenin her bir ferdiyle başarı hikayemizi birlikte yazacağız." ifadesini kullandı.

Yanık, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşlar, afetler, kazalar ve hastalıkların hayatın pek çok döneminde insanların karşısına çıkabilen, ciddi sonuçlar doğurabilen sebepler olduğuna dikkati çekti.

Bu sıkıntıların geçici olabildiği gibi kimi zaman yaşamın bütününe etki edip kalıcı hale de gelebildiğini aktaran Yanık, "Bu etkinin yapabileceklerimizi sınırlayıp sınırlamaması ise önce devletimizin çalışmalarıyla ardından toplumun bakışı ile ve nihayetinde kendimize olan inancımızla ilgili." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, mesajında, şunları kaydetti:

"Nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte engellilik riskinin yükselmesi, süreğen hastalıklar gibi nedenler bunun sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bizler de Bakanlık olarak bu bilinçle olaya yaklaşıyor ve tüm engelli vatandaşlarımızın rahat, huzur içinde ve her türlü ayrımcılıktan uzak yaşamaları için politikalar geliştiriyoruz. Gündelik hayata tam, eşit ve doğal katılım sağlayabilme hedefi doğrultusunda gayret sarf ediyoruz.

Büyük ailemizin tüm fertlerinin bu toplum için üreten ve ürettiğiyle mutlu olan kişiler olmalarını önemsiyoruz. Birbirimizi sevmenin, insanlık onurunu öncelemenin ve kendimize olan güvenin birçok sorunu çözeceğine inanıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdiyle başarı hikayemizi birlikte yazacağız. Bir kişi dahi eksik olduğunda bunu hakkıyla gerçekleştiremeyeceğimizi biliyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Bakanlık olarak engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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