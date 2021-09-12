Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "kadın konukevi" açıklaması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye genelindeki kadın konukevi sayısını 149'a, kapasitesini de 3 bin 624'e yükselttiklerini belirterek hedeflerinin kadınların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirterek insan onurunu hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini bildirdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Yanık, "Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada ŞÖNİM'lerimiz, kadın konukevlerimiz devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Yanık, 2002 yılında 8 ilde bulunan kadın konukevlerini tüm illere yaygınlaştırdıkları bilgisini aktararak şöyle devam etti:

"Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken; konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149'a çıkardık. 283 olan kapasitelerini de 3 bin 624'e yükselttik. Konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttırırken ki hedefimiz, kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak. Ayrıca, konukevlerimizle, kuruma kabul edilen kadınların şiddetsiz bir ortamda yaşadıkları travmayla başa çıkabilmelerine, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yaparken; konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi planlamaları doğrultusunda sürdürmeleri için onları destekliyoruz."

Kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade eden Yanık, son 3 yılın ortalaması ele alındığında kadın konukevlerinde, kadınların yüzde 47'sinin şiddet, yüzde 53'ünün ise barınma nedeniyle hizmet aldığını bildirdi.

Önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlere de büyük önem verdiklerine işaret eden Bakan Yanık, "Şiddet henüz gerçekleşmeden önüne geçerek önleyici çalışmalara da önem veriyoruz. Bu çerçevede, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

5393 sayılı Kanun'a göre nüfusu 100 bini geçen belediyelerin özellikle barınma ihtiyacı başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmak amacıyla kadın konukevi açmakla yükümlü olduklarını hatırlatan Yanık, belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunduğunu, 7 ilde de kadın konukevi açılmasının planlandığını belirtti.

