Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da evlatlık verilen Türk ailenin bebeği için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da yaşayan Türk ailenin koruyucu aileye verilen 10 aylık bebeği için yetkili kurumlar aracılığıyla iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bebeğin koruyucu aileye verilmesi nedeniyle yaşanan sorunla ilgili olarak sürecin en başından itibaren takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaştırılması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ataşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yurt dışındaki her Türk vatandaşının kendi kültürüne ve ahlaki değerlerine uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği haklara uygun olarak çocukların korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edileceği vurgulandı.

