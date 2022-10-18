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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekim ayı SED ödemelerini hesaplara yatırdı

18.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekim ayı SED ödemelerini hesaplara yatırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira yatırıldığını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını belirterek, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini ifade etti.

Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık olarak SED hizmeti sunduklarını hatırlatan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini bildirdi.

SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini aktaran Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira tutarında SED ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Yanık, "Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık sosyal ve ekonomik destek

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