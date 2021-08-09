Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınının kadın konukevi hizmetlerine ve burada kalan kadınlara yönelik etkisini araştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 döneminde şiddete maruz kalan kadınların konukevine başvuru öncesi, başvuru sırası ve kaldıkları süreçte salgının hizmetlere etkisinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik yapılan "Kovid-19 Salgın Sürecinde Kadın Konukevi Hizmetleri" araştırmasına 450 kadın katıldı.

Tüm illerde bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde kalan 18-60 yaş arasındaki kadınlarla yapılan çalışmaya göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, en çok emniyet birimlerine başvurdu.

Araştırmada, kadınların konukevine başvuru şekillerine bakıldığında, büyük bir kısmı kolluk aracılığıyla konukevine ulaşırken, diğer bir yöntem olarak ise ŞÖNİM aracılığıyla başvuru yapıldı.

Araştırmaya katılanların tamamına yakını kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddüt ve zorluk yaşamadığını belirtirken, kadınlar bu dönemde konukevinde salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını da kaydetti.

- Kadınlar en çok İŞKUR iş kulübü eğitimlerini tercih etti

Salgın döneminde konukevinde kaldıkları sürede uzaktan eğitim yoluyla farkındalık ve bilgilendirmeye yönelik eğitimler alan kadınların büyük çoğunluğu, İŞKUR iş kulübü eğitimlerini tercih ederken, bunu finansal okuryazarlık ve ebeveyn bilgi güvenliği eğitimleri, deprem ve afet eğitimi, ilk yardım eğitimleri takip etti.

Eğitim alan kadınların yüzde 97'si bunun kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında ŞÖNİM ve kadın konukevleri personeli ile konukevinden hizmet alan kadınlara aşılamada öncelik tanınmıştı.



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