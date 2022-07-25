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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama

25.07.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğun, savcılık kararıyla anneden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Nilüfer ilçesinde bir çöp evde bulunan C.M.A. ile ilgili olarak sürece ilk andan itibaren müdahil olunduğu hatırlatıldı.

Çocuğun velayetinin eşinden boşanan anne Yasemin A'ya verildiği, annenin çalışmak için Antalya'ya gittiğinde çocuğa anneannesinin baktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir evde bulunulmuştur."

Açıklamada, çocuğun genel durumuna ve sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Müdürlüğümüzce çocuğun öz bakımları yapılmış, akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneden alınarak Bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır. Teyze Kamuran Pınar A'nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa'da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa'da gözaltında tutulmaktadır."

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Bursa çöp ev koruma

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