Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geçen ay ihtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon lira yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ağustos ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 6 milyar 907 milyon lira nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemi kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri talep odaklı olmaktan çıkararak arz odaklı kurguladıklarını ifade eden Yanık, "Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için, bir ihtiyacını, talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken biz artık vatandaşın kendisine gidiyoruz. Çeşitli sosyal yardım programlarımızla destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödeme dönemi içerisinde çeşitli sosyal yardımları vatandaşlarla buluşturduklarını anımsatan Yanık, şunları kaydetti:

"Engelli ve Engelli Yakını Aylığı Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine, Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Yardımından Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardıma, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine kadar birçok konuda vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Ağustos ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık toplam 6 milyar 907 milyon lira tutarında nakdi yardımda bulunduk."

- "2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık"

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarıyla bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda ağustos ayında toplamda 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini verdi.

Vefa Projesi ile yaşlı, engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Yanık, ağustos ayında 140,1 milyon lira tutarında destek verdiklerini söyledi.

Ağustos ayı içerisinde Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım ile eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Yanık, ihtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 111,8 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

- İhtiyaç sahibi vatandaşların GSS prim ödemelerini Bakanlık üstleniyor

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin karşılandığını kaydeden Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ya ödemesi gereken 3,1 milyar liralık GSS primini Bakanlık olarak biz üstlendik." ifadesini kullandı.

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini de hatırlatan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Buna ek olarak yeni yaptığımız düzenleme ile Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanma şartlarını esnettik. Evde bakım yardımı alanlar elektrik desteğinden faydalanamıyordu. Yeni yaptığımız düzenleme evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde toplamda 270,9 milyon lira tutarında destek verdik."

Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını hatırlatarak, bu kapsamda ağustos ayı için 212,8 milyon lira destek verdiklerini belirtti.

- Ulusal Hane Ziyaretleri Programı ile vatandaşa ulaşılıyor

Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında yeni bir projeyi de hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. Kapı kapı dolaşarak hanelerde varsa ihtiyaçları tespit ediyoruz ve Bakanlığımızın yapacağı hizmetse hemen ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim dışımızda olan bir durumsa, ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde toplamda 171,9 milyon lira tutarında destek verdik. İhtiyacı olan vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getiriyoruz. Proje sonunda 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz."

