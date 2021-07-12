Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, selden etkilenenler için ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta selden etkilenenler için 8 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına (SYDV) toplam 1 milyon 160 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık." ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, ihtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerinin de sürdürüldüğünü belirtti.
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