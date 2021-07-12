YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, selden etkilenenler için ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, selden etkilenenler için ek kaynak

12.07.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce, Sakarya ve Zonguldak'taki 8 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 1 milyon 160 bin lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta selden etkilenenler için 8 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına (SYDV) toplam 1 milyon 160 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, ihtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerinin de sürdürüldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:
Anahtar Kelimeler:
sel

Ankara Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Dilara Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.