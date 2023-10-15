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AİLE YENİ SEZON İLK BÖLÜM İZLE! Aile 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV yayın akışı

15.10.2023 19:18 | Son Güncelleme:
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Aile dizisi hangi kanalda sorusu ile Aile 2. sezon ilk bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken bu akşam yeni sezonun ilk bölümü tekrar ile ekrana gelecek. Peki, Aile dizisi hangi kanalda, hangi gün? Aile 2. sezon 1. bölüm ve son bölüm özeti

Aile dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 2. sezon 2. bölüm ile ekrana gelen Aile dizisi, bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Salı akşamları yayınlanan dizi Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Emel Göksu, Nur Sürer ve Nejat İşler gibi isimleri kadrosunda bulunduran Aile dizisi saat 20.00'de başlıyor. İşte Aile 2. Sezon ilk bölüm izle ekranı ve Show TV yayın akışı

AİLE YENİ SEZON İLK BÖLÜM İZLE!

Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.
Aslan’ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmaktır.
Kaza geçiren Aysel’e, Cihan’dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la aynı masaya oturmak zorunda kalır.
Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan’la
geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan’ın hiç beklemediği
hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin’i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin’in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.

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AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Neşeli Günler
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Bir Yuvam Olsun
05:30 Yeni Gelin

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