YURTHABER
  4. Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde

Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde

BURSA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market’e aileleriyle birlikte gelen çocuklar, ahşap boyama etkinliği ile rengarenk bir gün yaşadı.Özhan’ın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesindeki 2 mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu.

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market’e aileleriyle birlikte gelen çocuklar, ahşap boyama etkinliği ile rengarenk bir gün yaşadı.
Özhan’ın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesindeki 2 mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu. Aileleriyle alışverişe gelen çocuklar kendilerine özel hazırlanmış alanda doyasıya eğlendi. Ahşap Boyama Atölyesi’nin eğitimcilerinin eşlik ettiği aktivite rengarenk geçti. Ahşap materyalleri içlerinden geldiği gibi boyayan minikler, boyama standını hiç boş bırakmadı.
Kendileri için hazırlanan atıştırmalıkların tadına bakıp renkli boyalarla gönüllerince oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Gün boyunca süren aktiviteye her yaştan çocuk katıldı. Çocukların mutluluğunu izleyen anne-babalar da Özhan’dan memnun ayrıldı. Mağazada olan diğer müşteriler de çocuk kahkahaları içerisinde neşeyle alışverişlerini yaptı.
Etkinliği değerlendiren Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Biz çocuk dostu bir marketiz. Yıl içerisinde çocuklara özel gerçekleştirdiğimiz pek çok proje bulunuyor. Çocuklarımız geleceğimiz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu sebeple çocuklarımızın mutlu olacağı pek çok etkinliğe mağazalarımızda yer veriyoruz. Onlar da bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Çocuklarımıza ve anne-babalara bizlere gösterdiği ilgi ve sevgilerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Bakü katliamının 30’uncu yılı anıldıBakü katliamının 30’uncu yılı anıldı
Limak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş’ ile aileleri bilinçlendiriyorLimak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş’ ile aileleri bilinçlendiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:19
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Baldil Eczanesi
Osmangazi
Hacivat Şifa Eczanesi
Yildirim
Lale Eczanesi
Nilufer
Özlem Eczanesi
Osmangazi
Özmen Eczanesi
Osmangazi
Serhat Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Umurbey’de beş sokağa asfalt

Umurbey’de beş sokağa asfalt

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.