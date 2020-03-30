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Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Elazığ’da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları günlük ihtiyaçları olan ekmeğini evinde yapmaya başladı.

Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Çin’de ortaya çıkıp dünyada salgına dönüşen koronavirüsü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da her türlü tedbir alındı. Sürekli uyarılar yapılarak vatandaşların ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istendi. Evden çıkmamaya başlayan vatandaşlardan bazıları ise ekmeklerini bile evlerinde yapar hale geldi. Leyla ve Hasan Kuvat çifti de evlerinden çıkmayarak uyarıları dikkate aldığı gibi, kendi ekmeklerini de evlerinde birlikte yapmaya başladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle fırından ekmek almadıklarını aktaran Leyla Kuvat, "Devletimizin uyarıları sonucu, virüs nedeniyle evimizden dışarı çıkmıyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok iyi ekmek yaptığımı söyleyemem ama kendi imkanlarım doğrultusun da yapabiliyorum. Buradan şunu ifade etmek istiyorum, dışarı çıkmayalım. Evimizde kalalım. Yıllar önce hep ekmeklerimizi evimizde yapardık. Şimdi de yine evimizde ekmek yapmaya başladık” dedi.

Evde kalıp, eşine destek olan Hasan Kuvat ise, “Devletimizin almış olduğu bir karar vardı, evde kalın diye. Eşime dedim ki, evimizde un var. Kendi ekmeğimizi bundan sonra biz yapalım. Dışarıdan ekmek almayalım. Herkes kendi ekmeğini kendi yapabilir. Koronavirüsü bitene kadar kendi tedbirimiz alalım. Devletimize yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

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